Allerseelen Engel, Liebe, Schalke-Fan – Besuch auf einem ganz besonderen Gräberfeld in Uerdingen

Herzen durchziehen das gesamte kleine Areal. Liebe ist überhaupt das Wort, das am meisten gegenwärtig ist. Der Tod setzt ein Ende, ja, aber im Gefühl der Menschen sammelt er offenbar alles an Gutem und an Liebe, was Menschen zu Lebzeiten im Miteinander gegeben war. Der amerikanische Liedermacher Jim Croce hat dazu eine unsterbliche Liedzeile geschrieben: „If I could save time in a bottle/ The first thing that I'd like to do/ Is to save every day/ 'til eternity passes away/ Just to spend them with you; zu deutsch: Wenn ich Zeit in einer Flasche sammeln könnte, wäre das Erste, was ich gerne tun würde, alle Tage zu bewahren, um sie, wenn die Ewigkeit vorbei ist, mit dir zu verbringen.“ Dieses Beet der Erinnerungen auf dem Uerdinger Friedhof ist voll von solchen Flaschen. Und über allem schwebt Dankbarkeit: Zeit mit dir war die Zeit, die wir gern in Flaschen sammeln würden.