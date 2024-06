Fußball-EM Die EM-Glückspilze – wie diese Krefelder an Tickets gekommen sind

Gleichermaßen erging es Manuela Schreiber (58), die seit vielen Jahren mit ihrem Mann Dietmar (61) zudem noch Mitglied im Fanclub der Deutschen Fußballnationalmannschaft ist. „Auch wir haben sowohl über die UEFA als auch über den deutschen Fußballbund versucht, an Karten zukommen. Leider ohne Erfolg“, erzählen beide mit trauriger Stimme und erinnern sich an die Weltmeisterschaft 2006, als sie zumindest Karten für eine Partie ergattern konnten. In diese Trauer platzte dann vergangenen Mittwoch eine E-Mail der UEFA mit folgendem Inhalt: „Tickets verfügbar! Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass Tickets, die von anderen Fans nicht bezahlt wurden, wieder im Verkauf sind und du befindest dich in der Rangfolge der Verlosung als Nächstes.“ Dietmar Schreiber traute seinen Augen nicht, rief erst einmal seine Frau an. „Bist Du sicher, dass das kein Fake ist?“, fragte sie ungläubig. War es nicht und so werden die beiden jetzt die Partien Slowakei gegen Ukraine am 21. Juni in Düsseldorf und am 25. Juni, so wie Lasse und sein Vater, in Dortmund Frankreich gegen Polen live im Stadion mitverfolgen können. Und der Preis von 150 € für die insgesamt vier Karten ist ja auch keinesfalls überteuert. Bleibt die Frage, wem man bei einem Spiel ohne deutsche Beteiligung die Daumen drückt. „Wir sind dann immer für den Underdog“, sagen die beiden unisono. „Bei Frankreich vs Polen wäre das Polen, bei Slowakei vs Ukraine, schwierig. Da müssen wir uns noch entscheiden.“