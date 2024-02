Besprechung einer Musik-Installation Neue Töne für eine erschütterte Welt - außergewöhnliches Konzert in Pax Christi

Es ist passend, dass die Lyrik von Heym Teil der Klanginstallation wurde, gilt er doch als wichtigster Vertreter des literarischen Expressionismus, einer Epoche, die vor über 100 Jahren in verschiedenen Kunstrichtungen auf die durch die Industrialisierung vorangetriebene Entwurzelung des Menschen reagierte. Heym schuf verwirrende, klirrendkalte und oft schmerzende Bilderwelten, die Blasius und Kanitz aufgreifen und buchstäblich zum Klingen bringen, indem sie Zeilen wiederholen, von verschiedenen Stimmen lesen lassen, zerlegen bis aus der Zeile die Essenz herausfällt und sich in das Gedächtnis einprägt, so lange bis nur ein Wort übrigbleibt, bis auch dieses Wort seine Sinnhaftigkeit verliert in der ständigen Wiederholung und zum reinen Klang verfällt. So werden die Zuhörenden Zeuge der Erosion, sie erleben die Zersetzung, den Zerfall, den Verlust in der eigenen Hörerfahrung. Gleichsam wiederholt auch das Gedächtnis die Sätze, repetiert so nicht nur die Zerstörung, sondern übt auch die Zusammenführung des Gehörten zu Bildern. „Die Menschen aber, die vergessen werden,// Hat Winter weit zerstreut in kahler Fläche// Und bläst sie flüchtig über dunkle Erden“ lauten die Zeilen, die sich mit bisweilen verstörenden Klängen in die Köpfe und in das Bewusstsein schleichen. Wie spitze Klangpfeile durchbohrt das Publikum die drohende Möglichkeit, dass davon nur ein „vergessen“ übrigbleiben könnte. Heym arbeitete vor allem mit negativen Metaphern, die sich im Konzert durch die Wiederholungsstruktur ins Unendliche ausdehnen und damit eine universelle Gültigkeit zu erreichen scheinen. Gebrochen wird dieser gesprochene Text durch unerwartete Werbung für eine medizinische Hautcreme sowie einen Sachtext über das klinische Hautersatzverfahren und Gedanken über menschliche Sehnsucht nach Sicherheit.