Betrug an Seniorin in Krefeld verhindert „Ich dachte mir, da kann etwas nicht richtig sein“

Eine ältere Dame kommt am Dienstag (9. Juli) in die Sparkassen-Filiale in Krefeld-Hüls. Sie möchte ein Darlehen aufnehmen und eine vierstellige Summe überweisen. Nachdem sie zunächst von einem Kollegen betreut wird, übernimmt Marvin Meves die Beratung. „Das kam mir von Anfang an ziemlich komisch vor“, sagt er.