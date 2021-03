Kostenpflichtiger Inhalt: Umgestaltung in Krefeld : Wie ein Bunker zur Wohnoase wurde

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) 8 Bilder Wie ein Krefelder Bunker zur Wohnoase wurde

Der Bunker am Marienplatz in Fischeln setzt Maßstäbe: Die Umgestaltung in einen Wohnblock ist eine kleine Meisterleistung.