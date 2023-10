Stiftungsbericht der Stadt Krefeld Wie die Zukunft von Gut Schirmau aussieht

Es gibt Bürger, die haben ihr Vermögen der Stadt Krefeld ganz oder in Teilen hinterlassen: zumeist hatten sie genau Vorstellungen, zu welchem Zweck die überlassene Werte eingesetzt werden sollen. Zu den Nachlässen und Stiftungen gehört auch das Waldgut Schirmau in der Eifel. Mit Annahme der Max-von-der-Leyen-Stiftung hat sich die Stadt Krefeld verpflichtet, das Waldgut Schirmau in der Eifel zu unterhalten, um die Altenerholung dort sicherzustellen.