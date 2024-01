Am 3. Februar in Krefeld „Nur so bleiben wir erfolgreich“ – wie die Teilnahme an der Demo begründet wird

Wirtschaft, Sport, Kultur, Bildung, Brauchtum, Kirche: Es ist ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Gruppen, die am kommenden Samstag, 3, Februar, 14 Uhr, gegen Rassismus demonstrieren werden. Oberbürgermeister Frank Meyer (zugleich SPD-Politiker) erhofft sich ein starkes Zeichen, CDU-Parteichef Marc Blondin erklärte, „Toleranz, Respekt, Vertrauen, Miteinander und der Wille zur Integration sind die Werte, für die die demokratischen Parteien in unserem Land einstehen. Und dafür müssen Demokraten zusammenstehen.“ Wir haben Stimmen gesammelt von den Unterstützern der Demonstration und gefragt, warum sie daran teilnehmen.