Fachkräftemangel in Krefeld Bewerbungsgespräch im Kindergarten

Als Trägerin von 46 Kindertageseinrichtungen biete die Stadt Krefeld ein umfassendes Angebot an Betätigungen im Kita-Sektor, hieß es. Auch die Einstiegsmöglichkeiten in die pädagogische Arbeit hätten sich in den vergangenen Jahren stark erweitert – etwa durch den Bereich der Kindertagespflege. Alltagshelfer würden zur Unterstützung des pädagogischen Personals bei täglich anfallenden Aufgaben gebraucht.