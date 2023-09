Serie Kleine Geschichte Krefelds (6) Wie die Mennoniten von Krefeld zu Superreichen wurden

Als erster Faktor sind die Mennoniten zu nennen, deren Ansiedlung in Krefeld durch die liberale Politik der oranischen Landesherren ermöglicht wurde. Diese Mennoniten gehörten zur Gruppe der Täufer, waren aber weit entfernt von den radikalen Wiedertäufern, die in Münster kurzzeitig ein sozial-religiös-radikales System errichtet hatten (Abschaffung von Privateigentum, Polygamie). Die am niederländisch-friesischen Prediger Menno Simons orientierten Täufer waren moderater. Sie praktizierten die Erwachsenentaufe und sonderten sich von der Welt ab. Das Tragen von Waffen, das Schwören von Eiden und die Übernahme von obrigkeitlichen Ämtern lehnten sie als unchristlich ab. Sie praktizierten ihren Glauben in einer selbstständigen religiösen Gemeinschaft ohne hierarchische Struktur. Was hat das mit dem Krefelder Wirtschaftswunder zu tun? Eine Menge.