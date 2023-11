Elmar Welge schreibt Autobiografie Wie die Beatles sein Leben veränderten

Vor wenigen Wochen erschien mit dem Song „Now and then“ eine neue Single der Beatles. Und das mehr als 50 Jahre nach der Trennung der Fab Four und Jahrzehnte nach der Ermordung des Urhebers John Lennon. Sie belegte in Deutschland, in Großbritannien und Österreich sofort Platz eins der Charts. Dieser Umstand beweist, die Beatles lassen die Menschen auch gut 60 Jahre nach ihrer Gründung in Liverpool nicht kalt. Für den Krefelder Elmar Welge trifft das in besonderem Maße zu. Er kam den vier legendären Musikern und speziell dem genialen John Lennon und dessen exzentrischer Frau Yoko Ono näher als die breite Masse.