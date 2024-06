Wasserspender und neue Waschbecken Wie der Zugang zu Trinkwasser an Schulen besser werden könnte

Das Konzept, das die Stadt erarbeiten soll, soll sich nach Vorstellung der Politiker an der Trinkwasserkampagne „Wasserschulen“ orientieren, bei dem Kinder in Grundschulen auch über die Vorteile des Wasserkonsums aufgeklärt werden. In Krefeld soll die Stadt dem Antrag nach zunächst die aktuelle Infrastruktur evaluieren, durch die die Schüler Zugang zu kostenlosem Trinkwasser erhalten. „Dies umfasst eine Bestandsaufnahme aller vorhandenen Trinkwasserquellen und deren Qualität an den Schulen“, heißt es in dem Antrag.