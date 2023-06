Ausstellung im Südbahnhof Krefeld Wie der Orient die Kunst Aghas beeinflusst

Der Südbahnhof ist für den Monat Juni Ausstellungsraum für den syrischen Künstler Walid Al Agha mit „Malerei, Grafik, Serigrafie“. An den Wänden hängen Arbeiten aus einem intensiven künstlerischen Leben – Walid Al Agha zählt 70 Jahre und hat schon kurz nach Beginn seines Studiums in Damaskus seine eigene Kunst gemacht. Die Liste seiner Einzel- und Gruppenausstellungen in vielen Ländern ist lang. Syrien, Frankreich, Kuweit, USA, Deutschland, Arabische Emirate und einige mehr. Mit so manchem Bild ist er in Museen und privaten Sammlungen in der ganzen Welt vertreten.