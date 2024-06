Krimi um den Bebauungsplan 780 Wie der Krefelder Nordbahnhof gerettet wurde

Man muss weit zurückgehen im Archiv unserer Redaktion, um die Anfänge mitzubekommen. Spätestens 2012 flammte die Debatte um den Bebauungsplan 780 (Geldernsche Straße/ Neuer Weg) hoch, als in einer denkwürdigen Sitzung im Planungsausschuss das Bestreben der Verwaltung, dort einen Bebauungsplan aufzulegen, abgeschmettert wurde. Tenor: Wenn dort Wohnbebauung dazukommt, ist die Existenz des Nordbahnhofs gefährdet. Nun soll in der Sitzung des Planungsausschusses am 18. Juni über die Offenlage des Bebauungsplans entschieden werden – die Pläne sind also weit gediehen.