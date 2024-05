Nach langem Umbau Kult-Treff Canapee erstrahlt in neuem Glanz

Krefeld · Die Kinder- und Jugendfreizeitstätte Canapee an der Ispelsstraße geht über in eine neue Trägerschaft. Mit dem Trägerwerk für kirchliche Jugendarbeit in der Region Krefeld werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

07.05.2024 , 16:35 Uhr

Neustart für Canapee und Casablanca (v.l.): Monika Vortmann (KGV Krefeld-Süd), Hildegard Rother-Hauser (Trägerwerk), Zubeyde Akpinar (Leiterin Canapee), Martina Specker (Canapee), Trägerwerk-Geschäftsführer Simon Schild und Ursula Hakes (Casablanca). Foto: Fabian Kamp

Von Tatjana Henrich