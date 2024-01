Premiere in Krefeld in der Fabrik Heeder Tatsächlich, es geht – wie das Verschwinden von Insekten zu packendem Theaterstoff wird

Insekten. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte gab es auch sie. Unzählige Arten von ungeheurer Bedeutung für uns Menschen, ja, von überlebenswichtiger Bedeutung. 45 Prozent aller Arten stehen auf roten Listen, drohen zu verschwinden, und dabei ist klar, dass viele Arten gewiss nicht einmal erfasst wurden vor ihrem Verschwinden. Was liegt da näher als sich auch im Theater mit diesen faszinierenden, in solch einer dramatischen Krise befindlichen Tieren zu beschäftigt? Das Ensemble des Theaters Krefeld Mönchengladbach hatte die Idee zu einer gemeinsamen Stückentwicklung im Sommer 2021. Der Besuch der Entomologischen Sammlung Krefeld, damals noch in der Marktstraße, und der Vortrag von Dr. Josef Tumbrinck, der Sonderbeauftragter für das Nationale Artenhilfsprogramm beim Bundesministerium für Umwelt, brachten das nötige Fachwissen sowie Inspiration, und Nele Stuhler und Jan Koslowski stellten das Team zusammen. Alle schrieben sie Texte, Szenen, Dialoge, mal gemeinsam, dann wieder jeder für sich, ab April 2023 begannen die Proben, und am 5. Mai feierte das Stück in Mönchengladbach Premiere. Nun war es auch in Krefeld soweit: Am 26. Januar in der Fabrik Heeder.