Neue Sammlung für Entomologischen Verein Krefeld Wie chinesische Riesenmuscheln den Rhein erobern

Im Rhein lebt und verbreitet sich eine Riesenmuschel-Art, die aus Asien eingeschleppt wurde und so groß wie zwei bis drei Handteller wird: die Chinesische Teichmuschel. Eine ganze Reihe von Exemplaren sind Teil einer umfangreichen Sammlung, die jetzt dem Entomologischen Verein Krefeld zugestiftet wurde. Es handelt sich um die Sammlung von Franz-Josef Mehring, der über Jahrzehnte heute lebende und fossile Muscheln am Rhein und in der Eifel gesammelt hat. „Es ist eine der größten Sammlungen mit Lokalbezug in Deutschland“, sagt Thomas Hörren, Vorsitzender des Entomologischen Vereins. Die Sammlung umfasst weit mehr als 10.000 Exponate.