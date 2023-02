Warnstreiks von Verdi Streiktag: Wie Bus und Bahn am Dienstag fahren

Auf der Linie 042 entfallen die Haltestellen Werner-Voß-Straße, Traarer Str., Pappelstr. und Neukirchener Str. Stattdessen sind die Haltestellen Elfrather Mühle sowie die Ersatzhaltestelle Magdeburger Str. auf der Werner-Voß-Str. zu nutzen. Auf der Linie 044 entfallen die Haltestellen Sandberg, Buddestr. und Glindholzstr.. Stattdessen sind die Haltestellen Botanischer Garten sowie die Ersatzhaltestelle Rembertstr. auf der Rembertstr. zu nutzen. Die Haltestelle Steeger Dyk in Hüls Richtung Hbf/Rheinhafen befindet sich für Busse auf der Ringstraße. Sämtliche Buslinien - mit Ausnahme der Ringbuslinien 045 und 049 in Krefeld-Hüls sowie der Linien 047 und 062 – entfallen am Streiktag.