Workshops mit Krefelds Regionalkantor Wir bauen eine Orgel im Miniformat

Wenn Niklas Piel Kindern die Frage stellt, was denn zu einer richtigen Orgel dazugehört, weiß er schon, was kommt. „Röhren - das ist fast immer die Antwort. Manchmal auch das Gehäuse“, sagt der Regionalkantor. Er weiß, anderthalb Stunden später wissen alle, dass es sich um Pfeifen handelt, was ein Balg und was eine Windlade ist. Denn in 90 Minuten macht Piel aus Laien echte Orgelbauer.