Krefeld : Wettingfeld tritt nicht mehr für den Rat an

Seit 1999 ist Wettingfeld Mitglied der Bezirksvertretung Oppum-Linn, seit 2004 Ratsherr der Stadt Krefeld: „Eigentlich kam ich als Quereinsteiger in die aktive Politik, jetzt habe ich rund ein Drittel meines Lebens damit verbracht.“ Foto: Joachim Niessen

Krefeld Es sind persönliche Gründe, die den CDU-Politiker und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zu diesem Schritt veranlasst haben. In der Bezirksvertretung Oppum-Linn will der 65-jährige Unternehmer auch weiterhin mitarbeiten.

Die CDU verliert mit Blick auf den kommenden Stadtrat eine ihrer zentralen Persönlichkeiten: Jürgen Wettingfeld, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, planungspolitischer Sprecher seiner Partei und Vorsitzender des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Mobilität wird nach der Kommunalwahl im Herbst nicht mehr in dem Gremium vertreten sein. Es sind ausschließlich persönliche Gründe, die den 65-Jährigen zu diesem Schritt bewogen haben. Ganz aus der Politik verabschieden wird sich Wettingfeld aber nicht. „Ich werde mich wieder für die CDU in der Bezirksvertretung Oppum-Linn zur Wahl stellen. Sollten die Menschen mir ihr Vertrauen schenken, werde ich dort mit gleicher Begeisterung für den Bezirk weiterarbeiten“, so der Vater von drei erwachsenen Kindern. Und er ergänzt ausdrücklich: „Sollte es gewünscht sein, stehe ich natürlich auch meiner Fraktion weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung.“

Wettingfeld, zwar in Rheinhausen zur Welt gekommen, aber bereits in der zweiten Lebenswoche in die Seidenstadt umgezogen, ist Krefelder aus Leidenschaft. „Ich liebe diese Stadt und ihre Menschen, es ist toll, hier zu leben und zu arbeiten“, erklärt der studierte Elektrotechniker, der in zweiter Generation die 1963 von seinem Vater gegründete Firma leitet. Das mittelständische Unternehmen mit rund 30 Beschäftigten befasst sich mit Blitzschutzsystemen für explosionsgefährdete Bereiche. 1997 gab’s eine erste Berührung zwischen Wettingfeld und der Politik. „Es ging um einen Bebauungsplan, gegen den ich Einwände hatte“, erinnert er sich schmunzelnd. Seine Vorstellungen wurden damals zwar nicht umgesetzt, aber die CDU hatte kurze Zeit später ein neues Mitglied. Seit 1999 ist Wettingfeld Mandatsträger in der Bezirksvertretung Oppum-Linn, seit 2004 parallel auch Ratsherr der Stadt. „Eigentlich kam ich als Quereinsteiger in die aktive Politik, jetzt habe ich rund ein Drittel meines Lebens damit verbracht“, resümiert der Bücher- und Musikfan zumindest mit Blick auf die Ratsarbeit.

Info Kommunalwahl ist am 13. September 2020 Bei der für den 13. September 2020 vorgesehenen Kommunalwahl werden die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt. Eventuell nötige Stichwahlen sollen am 27. September 2020 stattfinden.

Dass sein Abschied aus der ersten Reihe der Krefelder Politik ein Loch in die Arbeit der Ratsfraktion reißen könnte, glaubt Wettingfeld nicht: „Wenn einer aufhört, wird es neue Wege geben. Die sind anders, aber sie müssen deshalb nicht schlechter sein. Für mich ist damit auch ein 20-jähriger Lebensabschnitt zu Ende gegangen, ein neuer beginnt“, ergänzt der seit mehr als 30 Jahren verheiratete Unternehmer.

Auf den künftigen Rat wird gerade im Bau- und Planungsbereich ein immenses Aufgabenpaket zukommen. Nicht nur bei Stadthaus und Stadthalle erwarten die Bürger endlich sichtbare Ergebnisse. Sanierungen von Theater, Badezentrum und Eishallen stehen an. „Und es muss von der Politik die Frage beantwortet werden, ob wir uns in Krefeld noch Neubaugebiete leisten oder die Menschen nur einen Platz in der Innenstadt finden“, so der Christdemokrat. „Mobilitäts-, Parkraum- und Umweltkonzepte müssen entschieden und umgesetzt werden.“ Auch haben sich Anforderungen an die City in den Jahren verändert. „Wir müssen bei Entscheidung und Umsetzung schneller werden, damit die Innenstadt überlebt. Kaufhof und C&A sind hierfür genauso wichtig wie der inhabergeführte Einzelhandel. Beides zeichnet Krefeld aus.“