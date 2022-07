Wettbewerb „Jugend forscht“ : Mach Ideen groß – neues Motto für Jugend forscht

Mit dem neuen Motto „Mach Ideen groß!“ und einem lustigen Motiv wirbt die Unternehmerschaft Niederrhein für eine Teilnahme am Regionalwettbewerb Jugend forscht. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein

Krefeld Die Anmeldung für die neue Regionalrunde der Unternehmerschaft Niederrhein ist bis 30. November möglich. Für die Anmeldung zum Wettbewerb reicht es zunächst aus, das Forschungsthema festzulegen.

(sti) Jugend forscht und keine Ende in Sicht. Zum 58. Mal startet die Wettbewerbsrunde von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb. Die Unternehmerschaft Niederrhein freut sich auf die Anmeldungen vieler Kinder und Jugendlicher mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Als Ausrichter des Regionalwettbewerbs Niederrhein ruft der Arbeitgeberverband Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende und Studierende ab sofort wieder dazu auf, spannende und innovative Forschungsprojekte zu präsentieren.

Unter dem Motto „Mach Ideen groß!“ können Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre ihrer Neugier und Kreativität freien Lauf lassen und forschen, erfinden, experimentieren. „Dabei werden aus kleinen Ideen regelmäßig große Forschungsprojekte“, weiß Ralf Wimmer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Niederrhein und Patenbeauftragter des Regionalwettbewerbs Niederrhein. Angesichts der vielen gesellschaftlichen Herausforderungen, die unsere Erde aktuell prägen, rechnet er mit Arbeiten, die einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft leisten. „Von Klimaschutz über Ressourcenknappheit bis hin zur digitalen Transformation - Themen bieten sich momentan an allen Ecken und Enden.“

Alleine oder im Team können die Kinder und Jugendlichen ihr Forschungsthema frei wählen. „Es muss sich lediglich einem der sieben Fachgebiete zuordnen lassen“, erläutert Thomas Zöllner, Wettbewerbsleiter des Regionalwettbewerbs Niederrhein. „Zur Auswahl stehen Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik, Technik und Arbeitswelt.“ In Letzterem sei auch die niederrheinische Wirtschaft in der Region gefordert, ergänzt Ralf Wimmer. „Wir freuen uns jedes Jahr ganz besonders, wenn sich Azubis aus den Unternehmen der Region anmelden. Sie können im Rahmen des Wettbewerbs gemeinsam mit ihren Arbeitgebern die Chance wahrnehmen, ihren Job mitzugestalten und betriebliche Abläufe zu optimieren – zum Beispiel durch die Erfindung erleichternder Hilfen auf KI-Basis.“

Für die Anmeldung zum Wettbewerb reicht es zunächst aus, das Forschungsthema festzulegen. Bis Anfang Januar 2023 darf dann geforscht, getüftelt und experimentiert werden. Erst danach müssen die Teilnehmer-Teams eine schriftliche Ausarbeitung ihres Forschungsprojekts einreichen. Jugendliche ab 15 Jahren starten in der Alterssparte Jugend forscht, jüngere Teilnehmer treten in der Juniorsparte Schüler experimentieren an. Studierende dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr befinden. Die Anmeldung für die neue Runde ist bis zum 30. November möglich.