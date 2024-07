Verlegung ans Behnisch-Haus in Krefeld Neue Sorgen um den Wochenmarkt am Westwall

Dabei hat der Markt auf dem Westwall eine lange Tradition: Schon in der Anfangszeit der vier Wälle gab es dort einen Markt. Postkarten aus dem späten 19. Jahrhundert bilden das Geschehen an dieser Stelle ab. Heute findet der Markt derweil zweimal in der Woche je in der Zeit von 7 bis 13 Uhr auf dem Streifen zwischen Lindenstraße und Kaiser-Wilhelm-Museum statt. Und so ist es übrigens auch noch immer auf der Internetseite der Stadt Krefeld zu lesen – von einer Verlegung ans Behnisch-Haus ist zumindest dort noch keine Rede.