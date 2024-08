Festiwall in Krefeld Westwall wird Experimentierfeld für die Entwicklung der Stadt

Auf dem Westwall wird sich in den letzten Sommerwochen zeigen, was in Krefeld möglich ist – und dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger nicht nur informiert werden, sondern auch jede Menge Spaß und Unterhaltung finden. Am Freitag, 23. August, starten die Veränderungen auf der als Parkplatz genutzten Mittelfläche zwischen Südwall und Kaiser-Wilhelm-Museum. „Wir geben den Menschen Zeit, sich in die Veränderungen einzufühlen“, sagt Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings. Denn bis zur Europäischen Mobilitätswoche, die mit dem Festiwall vom 13. bis 22. September unter dem Motto „Straßenraum gemeinsam nutzen“ läuft, passiert peu à peu mehr auf dem Wall.