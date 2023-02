Baden verboten Westufer des Elfrather Sees nach Schäden neu gestaltet

Das westliche Ufer des Elfrather Sees ist durch eine vielfältige Nutzung belebt. Besonders in den Sommermonaten wird es durch Jogger, Radfahrer und Spaziergänger ebenso wie Hundehalter und Angler genutzt. Die Hundefreilaufzone ist gut besucht und bietet Verweil- sowie überdachte und freie Sitzmöglichkeiten. „Das Areal am Elfrather See wird gerne angenommen. Auch wenn es keinen ausgewiesenen Hundestrand gibt, lockt der See immer wieder Hunde an verschiedenen Stellen zur Abkühlung an das Wasser“, sagt Verwaltungsmitarbeiter Bastian Bindl.