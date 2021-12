25 Volks-, Heimat- und Weihnachtslieder : Werner Kisters legt neue CD vor – mit 97 Jahren

Krefeld Werner Kisters hat seine Lebensgeschichte und Kriegserinnerungen aufgeschrieben und seinem Heimatviertel Dießem ein Denkmal gesetzt.

(RP) Auch mit 97 Jahren singt er: „Man ist nur so alt, wie man sich fühlt“. Werner Kisters hat wieder eine CD aufgelegt und sein Alter in den Titel eingeflochten: „97 – unterm Weihnachtsbaum“. Der Erlös kommt dem Kinderhaus Stups zugute.

Kisters ist schon mehrfach an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat seine Lebensgeschichte und Kriegserinnerungen aufgeschrieben und seinem Heimatviertel Dießem ein Denkmal gesetzt. Auf der neuen CD versammelt er 25 Volks-, Heimat- und Weihnachtslieder und erzählt auch schon mal von einem lebensentscheidenden Geschenk: einer Mundharmonika. Das Instrument, das er mit acht Jahren erstmals unter Weihnachtsbaum fand, hat ihn lebenslang begleitet. Auf seiner neuen CD sind auch Volksmusiker wie Ronny, Caroline Reiber, Judith & Mel, der Krefelder Musiker und Produzent Toni Peeters und der Mädelschor Schwalmtal vertreten. Wer Spaß an Volksmusik hat, kann an dieser CD seine Freude haben. Die CD kann man bei der Schwesternschaft des Rotes Kreuzes gegen eine Spende bestellen. Dieser Punkt ist Kisters sehr wichtig: Die Produktionskosten für die 97 CD’s – eine für jedes Lebensjahr – trägt er selbst; Spenden landen komplett beim Stups.