Kultur in Krefeld : Werkhaus bietet wieder regelmäßiges Programm mit Publikum

Kultur in Krefeld

Krefeld Ab Donnerstag, 9. September, gibt es wieder Comedy und Konzerte im Südbahnhof. Kunst, Literatur und Musik kommen ebenfalls auf die Bühne. Zum Jubiläum „60 Jahre Amnesty International“ sind Vorträge und Diskussionen geplant.

Das Workshopprogramm war der Testlauf, dann kamen einzelne Veranstaltungen. Ab September will das Werkhaus wieder regelmäßiges Programm mit Publikum machen: Kunst, Comedy, Literatur und Musik kommen auf die Bühne.

„Menschen wollen lachen. Wir sind Menschen, wir wollen glücklich sein und nicht immer nur hadern. Aber oft eben auch doch. Und genau das ist es, was abends auf Kabarettbühnen im besten Fall passiert: Elegantes, kluges und schönes Hadern mit den großen, aber auch mit den kleinen Themen des Lebens. Scheitern als Schanze, Erfolg durch Zufall, Glück als Resultat kontinuierlichen Strebens nach Erkenntnis“, schreibt Nessi Tausendschön auf ihrer Website. Sie eröffnet die Werkhaus-Kabarettbühne am kommenden Donnerstag, 9. September, 20 Uhr, im Südbahnhof mit ihrem Programm „Rumeieren“.

Waleed Ibrahim hat gerade erst vielen die Kunst von Kollegen nahegebracht, die ihre Heimat in Syrien und Nordirak verlassen und in Deutschland als Künstler neu starten mussten. Ein Symposium und eine Diskussion über die Aufgabe und Chance von Kunst, Diversität zu zeigen, haben die Ausstellung begleitet. Waleed Ibrahims Ausstelung „Interkunst 2“ kann als Fortsetzung betrachtet werden: 11. September bis 1. Oktober im Südbahnhof.

„Fanta 3“ gehen nach Auftakt in Kleve auf Niederrhein-Tour

Comedy aus Kleve : „Fanta 3“ gehen nach Auftakt in Kleve auf Niederrhein-Tour

Kunst kommt per Lastwagen

Kultur-Event in Schwalmtal

Kultur-Event in Schwalmtal : Kunst kommt per Lastwagen

Die Journalistin Elsa Koester liest am Mittwoch, 15. September, ab 19.30 Uhr im Südbahnhof aus ihrem Debütroman „Couscous mit Zimt“. Er behandelt die Themen Identität und Heimat. Sie selbst ist Tochter einer Französin mit tunesischen Wurzeln und eines Nordfriesen mit US-amerikanischer Auswanderergeschichte.

Die Pubertät ist Matthias Jungs Thema. Am Freitag, 17. September bringt er ab 20 Uhr sein Comedyprogramm „Abenteuer Pubertät...So peinlich kommen wir nicht mehr zusammen!“ auf die Werkhausbühne im Südbahnhof.

Ein Teppichkonzert mit der Sängerin Fee im Rahmen ihrer Nachtluft-Tour beginnt am Sonntag, 19. Septemberm um 18 Uhr. „Performance Fieber“ heißt es bei der Nachtfrequenz 21 am Samstag, 25. September, 16 Uhr. Und „Unerhörte Musikalische Dialoge“ eines Workshops sind am Sonntag, 26. September, zu erleben.