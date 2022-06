Rheinblick im Liegestuhl in Uerdingen : Open-Air-Kino mit Strandfeeling

Krefeld Mitte Juli findet in Uerdingen wieder das „Werft 765 Open Air Kino am Rhein“ statt. Zu sehen gibt es Klassiker, Blockbuster und Kinderfilme. Das Besondere: Alle Filme sind über Kopfhörer zu hören.

Die Füße im Sand, in den Händen eine Tüte voll Popcorn und vor der Nase den Rhein: Das verspricht in diesem Jahr wieder das „Werft 765 Open Air Kino“ am Rhein in Uerdingen am Zollhof 6. Von Samstag, 16. Juli, bis Sonntag, 7. August, können die Besucher das Kinoerlebnis über Kopfhörer und mit Strandfeeling erleben.

Geboten wird auch in diesem Jahr eine bunte Mischung an Kinofilmen. Für die Jüngsten haben die Kinobetreiber donnerstags folgendes in Petto: Am 21. Juli läuft „Die Schule der magischen Tiere“, am 28. Juli „In 80 Tagen um die Welt“ und am 4. August „Der Wolf und der Löwe“. Für die Erwachsenen gibt es sowohl Blockbuster als auch anspruchsvolles Kino. Das Programm startet am 16. Juli mit dem Film „Monsieur Claude und sein großes Fest, Teil 3“. Weitere Höhepunkte des diesjährigen Programmes sind unter anderem „The Batman“ (30. Juli) und „Wunderschön (6. August) sowie Klassiker wie „Grüne Tomaten“ (19. Juli) und „Die fabelhafte Welt der Amelie“ (2. August). Am 26. Juli folgt auf den Film „Bang Boom Bang“ ein Feuerwerk; am 7. August wird ein Überraschungsfilm gezeigt. Das komplette Programm finden Kinofans auf der Internetseite.