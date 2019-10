Theater Krefeld : Requiem mit Whisky als Weihwasser

Krefeld Sascha Mey bringt Edward Albees Ehekriegsdrama „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ auf die Heeder-Bühne. Zwei Paare verausgaben sich in einem schonungs- und tabulosen Kampf der Geschlechter.

Eigentlich hat das alternde Mittelschicht-Ehepaar Martha und George ja vereinbart, seinen tagtäglichen Ehestreit nach festen Spielregeln zu zelebrieren. Doch als der abgehalfterte Geschichtsprofessor, der mit der Tochter des Präsidenten jenes Colleges, an dem er lehrt, verheiratet ist – für beide eine Mesalliance –, bei seiner Frau eine krasse Regelverletzung wahrnimmt, zerstört George brutal die zentrale Lebenslüge des Paares. Martha hat der jungen Honey, Frau des aufstrebenden Biologie-Professors Nick, erzählt, George und sie hätten einen Sohn. Diesen erklärt George am Ende der Tragikomödie „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ feierlich für tot. Tatsächlich ist der Sprössling, der morgen 18. Geburtstag feiern könne, eine Ausgeburt der Fantasie des kinderlosen Paars. Erbarmungslos ist der Fake aufgedeckt, die „Austreibung“ (Titel des Schlussakts) schmerzhaft vollzogen. Was Martha tiefer trifft als all die voraufgegangenen Scharmützel in Edward Albees 1962 uraufgeführtem Drama. Wie das Paar fortan miteinander klarkommen kann, bleibt offen.

Udo Hesse hat in der Fabrik Heeder mit groben Podesten auf drei Seiten eine Mini-Arena umrissen, damit haben die vier Akteure Platz für ständige Ortswechsel zwischen den angedeuteten Tribünen und der Spielfläche des Kampfplatzes. Noch bevor die Gäste einer Afterparty, Nick und Honey, im Haus von Martha und George eintreffen, erhalten die Zuschauer einen Vorgeschmack der kriegerischen Konversation. Die Schlacht wird von Eva Spott als Martha mit groben Anwürfen („Wenn du existieren würdest, George, würde ich mich von dir scheiden lassen“) gegen ihren Mann (Michael Ophelders) eröffnet. „Gesellschaftsspiele“ - diesen Titel des ersten Aktes schreibt Eva Spott mit Kreide auf die Wand neben dem Vorhang, hinter dem ein Gemälde mit einem kopflosen Torso erscheint. Menetekel für das folgende verbale Gemetzel.

Info Die Tragikomödie ist noch drei Mal zu sehen Das bekannte Ehedrama „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ wird noch am 13. November, 3. Dezember und am 29. Dezember, jeweils ab 20 Uhr, in der Fabrik Heeder gezeigt. Zu sehen sind Eva Spott als Martha, Michael Ophelders als George, Ronny Tomiska als Nick und Jannike Schubert als Honey.

Eva Spott gibt die haltlose, dem Alkohol verfallene Martha als sprunghaft-launischen Temperamentsbolzen. Mit den Zähnen klaubt sie einen heruntergefallenen Eiswürfel vom Boden auf, in lasziven Posen baggert sie den jüngeren Nick an und vollführt auf dessen Knien einen Handstand. Was der Schauspielerin verdienten Szenenapplaus beschert. Famos der Reichtum ihres Mienenspiels, während Michael Ophelders mit meist gleichmütigem Ausdruck seine Giftpfeile in galligem Humor tränkt. Sein George stellt kontrollierte Frustration indes nur zur Schau, er attackiert Martha auch körperlich. Und lässt keine Gelegenheit aus, sein jeweiliges Gegenüber boshaft bloßzustellen.