Lehrkraft einer Gesamtschule in Krefeld Wenn Schule krank macht – „das ist nicht mehr mein Beruf“

An einer Krefelder Gesamtschule haben im letzten Schuljahr 35 Lehrer und damit dreißig Prozent des Kollegiums eine Überlastungsanzeige gestellt. Die Überlastungsanzeige dient dazu, dem Dienstherrn Mängel in der personellen Organisation zu verdeutlichen und konkret Verbesserungen zu erreichen, weil das vorhandene Arbeitspensum nicht mehr bewältigt werden kann und deshalb Fehler nicht auszuschließen sind. Auch wenn jeder dieser Lehrer seine Gründe dafür, warum er glaubt, seine Aufgabe nicht mehr angemessen ausfüllen zu können, individuell formuliert hat, scheinen es vielfach die gleichen Inhalte: Mehrbelastung durch Vertretung fehlender Kollegen, zusätzliche Termine aufgrund problematischer Schüler und einer oft ebenso schwierigen Elternschaft, mangelnde Rückendeckung bei der Schulleitung, Rassismusvorwürfe bei der Notenvergabe und schließlich die Zweifel am Resultat der eigenen Arbeit mit Blick auf ein immer weiter absinkendes Lernniveau. Macht Schule Lehrer krank? Was ist los an manchen Schulen?