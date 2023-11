Wirte in Krefeld kämpfen ums nackte Überleben „Ohne Gastronomie geht in der City das Licht aus“

Die Existenzangst ist in Krefeld am Zapfhahn angekommen. Die Wirte kämpfen in weiten Teilen ums nackte Überleben – auch in der Seidenstadt. Um die Gastronomie während der Corona-Krise zu entlasten, war der Steuersatz für Speisen in Restaurants und Cafés 2020 von der die damals CDU-geführten Regierung vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden.