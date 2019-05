Unbegrenzte Möglichkeiten : Wenn die Affenbande aus der Jacke brüllt

Krefeld Das Krefelder Unternehmen ZSK Stickmaschinen stellt Maschinen her, mit denen nicht nur dekorative Stickereien auf Kleidung gebracht werden. Technische Stickereien mit unterschiedlichen Funktionen gehören ebenso dazu.

Die Stickerei an sich bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Kaum eine Technik kann so vielschichtig genutzt werden. Die Einsatzgebiete reichen weit über die dekorative Seite von Stickereien hinaus. Nicht nur Garne, Pailletten, Kordeln, Bändchen und Perlen können verstickt werden. Mit den innovativen Stickmaschinen des Unternehmens geht es in den technischen und medizinischen Bereich hinein. Die in Krefeld entwickelten technischen Stickmaschinen verlegen und fixieren Kohle-/Glasfasern, Aramide, Drähte und Schläuche als auch leitfähige Garne, LEDs und Sensoren. Sie können sogar integrierte Schaltkreise versticken. „Mittels der Stickmaschinen besteht die Möglichkeit, sämtliche elektronischen Bauteile anzubringen. Wir können Leiterbahnen in Stickereien verstecken, wie es bei der schwarzen Jacke der Fall ist. Genauso sind wir in der Lage, mit unseren Maschinen textile Elektroden herzustellen, die durch ihre Struktur einen guten Hautkontakt herstellen und in der Medizin ihren Einsatz finden“, erklärt die Diplom-Ingenieurin. Das Musikboard im Kissen, die Mittelkonsolen im Auto, Rennradsättel, die Fenster von Flugzeugen – die Einsatzgebiete sind gigantisch.