Highlights 22/23 in der Krefelder Fabrik Heeder : Wenderoths letzte Inszenierung im Kresch

Krefeld Mittlerweile steuert das Kinder- und Jugendtheater in der Fabrik Heeder auf die Marke von 10.000 Besuchern zu. Intendantin Isolde Wabra stellt mit ihren Mitstreitern das Programm für die kommende Spielzeit 22/23 vor.

Dabei ragt ein Stück heraus, denn es ist die Abschiedsvorstellung des wohl in Krefeld bekanntesten Regisseurs des Kresch, Helmut Wenderoth. „Er hat das Theater über viele Jahre geprägt und wir sind froh und glücklich, dass er uns versprochen hat, auch in Zukunft mal vorbeizuschauen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen“, sagt Wabra. Für den jüngst 65 Jahre alt gewordenen Wenderoth folgt am Ende der Spielzeit der verdiente Ruhestand.

18 Stücke stehen im Kresch auf dem Plan. Die Altersklassen reichen von ab zwei Jahre bis ab 16 Jahre. Sieben der Stücke werden auch oder ausschließlich Mobil angeboten, sind also für Schulen oder Kitas buchbar. Die Schauspieler kommen dann mit allem Equipment in die Klasse und führen dort das Stück vor. Zu den mobilen Stücken zählt beispielsweise „Wer war Sophie Scholl?“

Zum Abschluss aber nimmt er sich noch einmal eines Themas an, das ihm persönlich am Herzen liegt: Flüchtlinge. „Seit sieben Jahren begleite ich geflüchtete Menschen und habe viele Geschichten gehört. Eine Flucht ist, neben allem Schlimmem, auch immer das: Eine große Geschichte“, sagt er. Das Stück „Der Junge mit dem Koffer“, das am 12. Februar 2023 Premiere feiert, wollte er eigentlich schon vor sieben Jahren aufführen. „Damals haben wir aber die Rechte nicht bekommen. Umso glücklicher bin ich, dass ich mit diesem Thema, das mich persönlich betrifft, hier meinen Abschied feiern darf“, sagt Wenderoth. Er erzählt, nach einem Buch von Mike Kenny, die Geschichte eines Jungen, der von seinen Eltern in einen Bus gesetzt wird, um ein neues Leben anzusteuern, und bei seiner Flucht in den Geschichten Sindbads des Seefahrers Kraft findet.