Auf Gelände der Stadtwerke Krefeld Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt

Gefunden worden war die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Mittwochmittag bei Baggerarbeiten auf dem Gelände der Stadtwerke. Schnell hatten dann die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschieden, sie noch am Mittwoch entweder zu entschärfen oder kontrolliert zu sprengen. In einem Radius von 300 Metern rund um das Areal an der St.-Töniser-Straße mussten die Anwohner ihre Wohnungen verlassen.