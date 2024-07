Gelände muss evakuiert werden Weltkriegsbombe bei Stadtwerken in Krefeld gefunden

Zuvor muss das Areal in einem Radius von 300 Metern komplett geräumt werden. In diesem Bereich befindet sich neben etlichen Wohn- und Geschäftshäusern auch das Seniorenheim Bellini, das komplett geräumt werden muss. „Darunter sind auch bettlägerige alte Menschen, die für die Zeit in anderen Heimen untergebracht werden“, sagte ein Sprecher der Stadt unserer Redaktion. Zuflucht finden die Anwohner ab 18.30 Uhr im Schulzentrum Horkesgath.