Termine im Überblick Weiterführende Schulen laden Viertklässler zum Tag der offenen Tür ein

Am Samstag, 4. November, lädt das Gymnasium Fabritianum, Fabritiusstraße 15a, 9.30 bis 13 Uhr, in seine Räumlichkeiten ein. Eine Infoveranstaltung zur Erprobungsstufe gibt es am 24. Januar 2024. Von 9 bis 14 Uhr ist Tag der offenen Tür am Hannah-Arendt-Gymnasium, Dionysiusstraße 51. Am gleichen Tag öffnet auch das Gymnasium Horkesgath 33 seine Türen von 10 bis 13 Uhr. Hier gibt es einen Elterninfoabend am Mittwoch, 8. November, 18 bis 19.30 Uhr. Am Samstag, 11. November, ist das Gymnasium am Stadtpark, Nikolaus-Groß-Straße 31, von 9 bis 13 Uhr offen. Am Samstag, 18. November, von 9.30 bis 13 Uhr, ist Tag der offenen Tür am Gymnasium am Moltkeplatz. Am gleichen Tag lädt die Marienschule, Hubertusstraße 120, von 9 bis 13 Uhr ein. Das Ricarda-Huch-Gymnasium an der Moerser Straße 36 hat am Samstag, 25. November, 9 bis 13 Uhr, geöffnet. Vorab lädt die Schule am Donnerstag, 23. November, um 19 Uhr, zu einem Elterninfoabend ein. Die Türen im Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium an der Johannes-Blum-Straße 101 sind ebenfalls am 25. November von 9 bis 13 Uhr offen. Ein Infoabend für Eltern folgt am Dienstag, 28. November, um 19 Uhr.