Verkehr in Krefeld : Mehr Tempo-30-Strecken für Fischeln

Krefeld Auf der Hafelsstraße soll, so ein Vorschlag der Fischelner SPD/ Linken/ Grünen, zwischen K-Bahn-Gleisen und Kölner Straße künftig nur noch Tempo 30 gefahren werden. Das wurde jetzt in der Bezirksvertretung Fischeln diskutiert.

In Fischeln soll es auf einer Reihe von weiteren Straßenabschnitten Tempo 30 und andere verkehrsberuhigende Maßnahmen geben. Jedenfalls dann, wenn es nach dem Willen der Bezirksverordneten der SPD, Grünen und Linken geht. Jürgen Oppers (SPD) machte sich im Rahmen der Sitzung der Bezirksvertretung am Mittwoch für zwei weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen auf wichtigen Straßenverbindungen stark: auf der Hafelsstraße sowie auf der Willicher Straße.

Auf der Hafelsstraße darf bereits jetzt auf weiten Strecken nur 30 gefahren werden. Derzeit endet die Begrenzung Richtung Ortskern Fischeln kurz hinter den K-Bahn-Schienen an der Bessemer Straße – auch ein häufiger Standort für Geschwindigkeitskontrollen. Laut des Antrags der drei Parteien soll nun geprüft werden, ob Tempo 30 auf der gesamten Strecke bis zur Kölner Straße weiter geführt werden kann. „Seit kurzem erlaubt die Gesetzeslage, Tempo 30 auch auf Vorbehaltsstraßen einzuführen, wenn eine Schule angrenzt“, sagte Oppers. Das sei hier mit der Josef-Hafels-Schule der Fall. Außerdem sei geplant, ein Altenheim zu errichten, auch die Senioren würden von einem Tempolimit profitieren, meinte der SPD-Mann. „Außerdem halte ich nichts von Stückeleien“, erklärte Oppers, der die verschiedenen 30er-Abschnitte in Fischeln gern miteinander verbunden wissen möchte. Benedikt Lichtenberg (CDU) gab zu Bedenken, dass für Fischeln ohnehin ab dem kommenden Jahr ein Mobilitätskonzept erarbeitet werden soll und warnte vor übereilten Beschlüssen.

Eine weitere gravierende Veränderung des Verkehrsflusses soll es nach dem Willen der drei Fraktionen im Ortskern geben. Die Idee ist, die Marienstraße zur „unechten“ Einbahnstraße zu machen. So soll die Einfahrt in die Marienstraße von der Anrather Straße Richtung Clemensstraße künftig nicht mehr möglich sein. Fahrräder sollen aber weiter in beide Richtungen fahren dürfen. Ziel der Parteien ist eine Verringerung des Durchfahrtverkehrs sowie die Vermeidung von Unfallgefahren. Ganz in der Nähe, auf der Anrather Straße in Höhe Hausnummer 39, soll, so lautete ein weiterer Vorschlag, ein Zebrastreifen eingerichtet werden. Damit soll eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger geschaffen werden.