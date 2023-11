300 Wunschkarten platziert Weihnachtswunschbaum steht in der Krefelder Metro

Als Projektpate konnte sie in diesem Jahr den RTL-Schauspieler Matthias Brüggenolte gewinnen, der in der RTL Vorabendserie „Alles was zählt“ mitspielt und selbst Vater von drei Kindern ist. „Als die Anfrage aus Krefeld von Sabrina Lesch kam, war mir sofort klar, dass ich hier helfen will. Weihnachten bedeutet für mich immer ein Stück weit ein schwereloses Zusammensein mit der Familie. Das ist aber natürlich nicht überall so, deshalb will ich durch die Weihnachtswunschbaum-Aktion dazu beitragen, denen zu helfen, die es nicht so gut haben.“