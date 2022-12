Crescendo Chor in Krefeld Vorweihnachtlicher Jubel in St. Josef

Es gibt eine fast unübersehbare Fülle an großartiger Musik zum Weihnachtsfest – jede musikalische Epoche hat sich dieser Thematik angenommen. Dennoch ist kaum ein Werk so beliebt wie das Bach‘sche Weihnachtsoratorium – und da sind es vor allem die drei ersten, die Geburt Jesu thematisierenden Kantaten. So verwunderte es nicht, dass zur diesjährigen Aufführung dieser festlichen Musik die Bankreihen in der Krefelder Kirche St.Josef an der Roßstraße wieder dicht gefüllt waren.