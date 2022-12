Die markante Kulisse der Burg leuchtet in einem warmen Rostrot Atmosphärischer Weihnachtsmarkt im Schatten der Linner Burg

Am Freitagmittag blickt Schützenchef Klaßen noch ein wenig zweifelnd auf den nun erstmalig am Freitag beginnenden Weihnachtsmarkt. So soll sich der Andrang der Besucher besser verteilen. Am späten Freitagnachmittag füllen sich die Straßen in Linn. In breitem Strom streben die Gäste zur Burg. Am Abend drängen die Besucher in dichten Pulks vorbei an Ständen, die Aachener Printen, Spekulatius, gebrannte Mandeln, hochwertigen Weihnachtsschmuck, Trödel, selbstgezogene Kerzen, Seife, Trockenfrüchte, Schafswürste, Marmeladen und Dipgewürze, Tee, ausgefallene Kissen und Hüte, Eierlikör, Kunstpostkarten und Fotokalender feilboten. Der Altenclub Em Cavenn präsentiert seine Kuchen von der Grillagetorte bis zum Christstollen.