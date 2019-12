Konzert in der Friedenskirche : Weihnachtskonzert – Publikum singt mi

Konzert in der Friedenskirche

Krefeld Der Schönwasser Chor und das Trio „melodic“ verzaubern die Friedenskirche mit schönen Stimmen und besinnlichen Liedern in einen Ort weihnachtlicher Vorfreude. Das Publikum dankte mit starkem Applaus.

Am Vorabend des vierten Advents sorgte das Weihnachtskonzert mit dem Schönwasser Chor und dem Trio melodic für eine bestens gefüllte Friedenskirche. Es ist ein großes Familientreffen, alle Generationen und ungewöhnlich viele Kinderwagen und Kleinkinder sind zu sehen.

Familiär geht es auch gleich bei der Begrüßung des Publikums und Moderationen durch die beiden Sängerinnen Kristin Heume und Judith Juretzko weiter. Man erfährt einiges über die Geschichte des Chors, der heute mit „260 Jahren geballter Chorerfahrung“ aufwarten kann. „Die 20 Frauen, die auftreten, bringen 24 Kinder mit. Ein großer Dank an alle Väter und Partner, die das Proben ermöglicht haben.“

Der Schönwasser Chor unter der Leitung von Annette Kwee beginnt seinen a cappella Gesang mit dem Song „All through the night“. Ein vielstimmiges „Oh“ schwebt durch den Kirchenraum, bevor der Text beginnt. Es wird ein sanfter, melancholischer Einstieg in das Konzert.