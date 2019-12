Aus den Stadtteilen : Weihnachtskonzert des Linner Shantychors in der Michaelskirche

Krefeld Über 500 Besucher beim gemeinsamen Weihnachtskonzert des Linner Shanty-Chores mit der Chorgemeinde Uerdingen und dem Posaunenchor

Moderator Heidulf Schulze vom Linner Shanty-Chor blickte in die sich bis auf den letzten Platz füllende Uerdinger Michaelskirche, als könne er den Erfolg gar nicht fassen. Was, um in der Seemannssprache des Shanty-Chores zu bleiben, als Seenotrettungsfall begonnen hatte, zog über 500 Besucher an, die das weihnachtliche Konzert mit offenem Singen des Linner Shanty-Chores unter der Leitung von Frank Scholzen und der Evangelischen Chorgemeinde Uerdingen unter der Leitung von Bernd Liffers sowie dem von Johannes Schubert geleiteten Posaunenchor erleben wollten. Was als eine Rettung des Linner Weihnachtskonzertes gedacht war, zeigte überwältigende Besucherresonanz. Der Musikalische Leiter der Linner Pfarre St. Margareta, zugleich auch Chorleiter in Gellep-Stratum, wollte das traditionsreiche öffentliche Weihnachtssingen nur im Wechsel beider Pfarren stattfinden lassen. Mit dieser Regelung waren die 26 Sänger und Instrumentalisten des Shanty-Chors nicht zufrieden. Man sprach Pfarrerin Heike Klute von der Uerdinger Michaelspfarre an, die auch für die evangelische Linner Pfarre zuständig ist. Diese ebnete den Weg zu dem zweistündigen Gemeinschaftsauftritt der drei Chorgemeinschaften am Sonntagnachmittag in der Michaelskirche.

Nach zögerndem Beginn mit „O du fröhliche, o du selige“ wurden die gemeinsamen Lieder allmählich lauter und selbstbewusster mitgesungen. Dann brachte der Shanty-Chor eine Staffel von acht Liedern, die Seefahrt und Weihnachten miteinander verschränkten. Im Anschluss präsentierten Chorgemeinde und Posaunenchor nicht ganz so bekannte Lieder zur Weihnacht.