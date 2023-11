Adventskantaten von Johann Sebastian Bach Weihnachtskonzert des Crescendo Chores in der Josefkirche

Auf dem Programm stehen unter anderem Adventskantaten von Johann Sebastian Bach. Kantor Heinz-Peter Kortmann hat dazu drei der bekannteren Adventskantaten des großen Thomaskantors ausgewählt. Der Chor wird mit der Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“ BWV 61, die schon 1714 in Weimar entstanden ist, das Konzert eröffnen. Das bekannte Adventslied, das dieser Kantate ihren Namen gibt, findet man auch in der darauffolgenden Kantate BWV 36 „Schwingt freudig euch empor“ wieder. J.S. Bach hatte 1731 in Leipzig diesen Choral in eine ursprünglich weltliche Kantate mit mehreren Sätzen eingefügt und so eine seiner wichtigsten Kompositionen für den Advent geschaffen.