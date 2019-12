Weihnachtskonzert im Seidenweberhaus : Publikum feiert Konzert mit Bockumer Sängerbund

Krefeld Emotionaler Höhepunkt im 19. Großen Weihnachtskonzert war ein Lied mit dem Publikum am Schluss.

(RP) Es ist im Krefelder Festkalender für viele ein fester Termin: das Weihnachtskonzert des Bockumer Sängerbundes, der auch in diesem Jahr im restlos ausverkauften Seidenweberhaus ein herzerwärmendes Konzert gab. „Jauchzet dem Herrn, singet, rühmet und lobet!“ – mit dieser Aufforderung, gut gelaunt dem Weihnachtsfest entgegenzustreben, begann der Sängerbund in Chorgemeinschaft mit dem Männergesangverein Uerdingen die 19. Auflage seines Großen Krefelder Weihnachtskonzerts. 50 Sänger füllen die Bühne, die mit Weihnachtsbäumen und Christsternen dekoriert war.

Der Chor meisterte die unterschiedlichen Temperamente souverän: Einer knisternden Spannung mit leisen Tönen im pianissimo bei der russischen Volksweise „Bajuschki Baju“ und dem schwebenden „Lasst uns lauschen“ folgte ein strahlendes fortissimo bei Händels „Freuet Euch all, Halleluja!“. Das lateinamerikanische „Ave Maria no morro“ bildet mit seinem Samba-Rhythmus einen Gegensatz zum straffen, von Marc Westmeier am Schlagzeug exakt vorgegebenen Marschtakt des „Trommelliedes“.