Weihnachten in Krefeld : Sensation „Kreesboom“ begeisterte die Hülser

Weihnachten spielte in Krefeld lange Zeit keine so enorme Rolle wie heutzutage. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld Das Weihnachtsfest spielte noch bis in die 1930er Jahre hinein keine sonderlich große Rolle in Krefeld. Lediglich Kinder und das Gesindel wurden an diesem Tag beschert.

(RP) Der Nikolaustag hatte am katholischen geprägten Niederrhein bis in das 20. Jahrhundert eine größere Bedeutung als das Weihnachtsfest. Adventskränze und Tannenbäume standen bis vor dem Zweiten Weltkrieg selten in den Stuben der Krefelder und Niederrheiner. Das Aufstellen eines geschmückten Tannenbaums in Hüls war im 19. Jahrhundert noch eine Sensation.

In diesen Tagen brennen auf den Tischen der Krefelder die Kerzen des Adventskranzes. Dieser Brauch ist in der Region allerdings nicht so alt wie mancher vielleicht vermutet: Als Erfinder des Adventkranzes gilt der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wichern (1808-1881). In einem Haus für gefährdete Jugendliche sollte 1839 ein Kranz mit 24 Kerzen auf die Weihnachtszeit einstimmen. Das zunehmende Licht spielte auf das Licht in Gestalt von Jesus an, der die Finsternis erhellt. Der Kronleuchter wurde später durch einen Tannenkranz ersetzt und die Zahl der Kerzen auf vier, für die vier Sonntage vor Weihnachten, reduziert. Dieses Brauchtum verbreitete sich erst nach dem Ersten Weltkrieg am Niederrhein.

Das Weihnachtsfest blieb bis um 1930 in Krefeld und am Niederrhein eher unbedeutend. Lediglich Kinder und das Gesindel wurden an diesem Tag beschert. Die Bescherung unterm Weihnachtsbaum war lange unbekannt, wie folgende Geschichte aus Hüls zeigt: Ein Großonkel einer Familie diente als Soldat im protestantischen Potsdam. In der preußischen Garnisonsstadt arbeitete er beim Militär als Schneider. Nach dem Ausscheiden aus dem Dienst kehrte er mit seiner Berliner Frau zum Ende des 19. Jahrhunderts nach Hüls zurück. Während des Weihnachtsabends „rollte“ eine Nachricht durch den Ort. Bei dem ehemaligen Soldaten stehe ein Baum mit Kerzen geschmückt im Haus. Angeblich strömten die Nachbarn zu dem Haus des Schneiders und bewunderten den Lichterbaum durch die Fenster.

Noch um 1910 soll ein Weihnachtsbaum bei den Hülser Familien eher eine Seltenheit gewesen sein. Kinder kamen dorthin, wo ein „Kreesboom“ stand, um zu singen und Gedichte aufzusagen. Aus anderen Orten am Niederrhein wird berichtet, dass sich Protestanten an diesem Tag auch etwas schenken.