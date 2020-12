Gottesdienste an Weihnachten : Die Online-Angebote zu Weihnachten

Gottesdienste an Weihnachten

Service Die Corona-Pandemie zwingt viele Kirchen in Krefeld zu digitaler Kreativität. Eine Übersicht über die digitalen Angebote im Internet.

Bei den Gottesdiensten-Angeboten war in den vergangenen Tagen einiges in Bewegung; es gibt weiter eine Reihe von Präsenzangeboten, für die man sich anmelden musste; und es offene Kirchen, die man zum gebet besuchen kann (wir berichteten) – die Gemeinden empfehlen, sich auf ihren Internetseiten zu vergewissern, welche Gottesdienste und welche Angebote es gibt. Darüberhinaus haben viele Gemeinden Online-Angebote, die wir hier noch einmal gebündelt vorstellen:

Die jugendkirche krefeld gestaltet an Heiligabend bewusst für junge Menschen einen Jugendgottesdienstpodcast zu Weihnachten . Dieser ist auf Instagram und der Homepage www.jugendkirche-krefeld.de ab 15:00 Uhr zu hören.

Unter Weihnachtsgottesdienst Digital (Ort: Youtube-Kanal der Regionen Krefeld–Kempen/Viersen im Bistum Aachen), abrufbar ab 23. Dezember, wird ein Gottesdienst übertragen für alle, die keinen Gottesdienst live mitmachen können. Nicht zu lang und leicht in der Sprache. Zum Mitfeiern, Mitsingen und Mitbeten am Bildschirm. Stimmungsvoll und fröhlich, allein oder in der Gruppe.