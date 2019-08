Ärger über Video-Telefonat : Frau attackiert in Krefelder Café Mutter und Kinder mit Pfefferspray

Frau attackiert in Krefelder Café Mutter und Kinder mit Pfefferspray

Krefeld Eine Frau soll sich in einem Krefelder Café von einem Videotelefonat belästigt gefühlt haben. Irgendwann eskalierte die Situation. Die 33-Jährige griff zum Pfefferspray und attackierte die Telefonierende.

Wegen des Telefonats sei es zu einem Wortgefecht zwischen der 33-Jährigen und der Telefoniererin gekommen, berichtete eine Polizeisprecherin in Krefeld am Montag.

Die Beamten erkannten die 33-Jährige wieder und trafen sie in ihrer Wohnung an. Bei der Durchsuchung sei am Sonntag eine Dose mit „Tierabwehrspray“ entdeckt und sichergestellt worden. Gegen die Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die „Westdeutsche Zeitung“ hatte zuerst berichtet.