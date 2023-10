Unternehmerabend im Verve 5 Wege aus der digitalen Reizüberflutung

Zum Unternehmerabend hat die Unternehmerschaft Niederrhein eingeladen, innezuhalten, um der täglichen Reizüberflutung durch digitalen Stress zu entfliehen. Knapp 150 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik waren der Einladung gefolgt und haben gemeinsam im Verve 5 in Krefeld den Versuch unternommen, den „Kopf frei“ zu bekommen. Professor Dr. med. Volker Busch hielt einen gleichnamigen Vortrag. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist seit 20 Jahren an der Universität Regensburg tätig und erforscht als Leiter einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe die Zusammenhänge zwischen Stress, Schmerz und Emotionen. „Die Gefahren des digitalen Alltags sind allgegenwärtig“, so Busch. „Medialer Dauerkonsum, Reizflut und Multitasking. Eine solch gewaltige Informationsmenge hat Folgen für unser Gehirn und unsere Leistungsfähigkeit.“ Menschen machten dadurch Fehler, würden vergesslich und weniger kreativ. „Wir müssen uns selbst den Raum geben, uns zu fokussieren, den Scheinwerfer im Gehirn präzise auszurichten und nicht die ganze Bühne gleichzeitig zu beleuchten.“ Als Rezept gegen so genanntes „Aufmerksamkeitskonfetti“ empfahl er eine tägliche „tiefe Stunde“, ohne Ablenkungen und Nebenschauplätze.“