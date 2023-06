Bürgergemeinschaft Bismarckviertel 20 Meter Weg am Bismarckplatz - Erfolg nach drei Jahren dranbleiben

Und darum geht es: Der Bismarckplatz ist bekanntlich 2015 neu gestaltet worden, damals wesentlich auf Betreiben der unermüdlichen Carla Kaiser, der damaligen Vorsitzenden der Bürgergemeinschaft. Es wurden Wege gelegt, Unterflurcontainer installiert, neue robuste und druchdachte Bänke am Brunnen aufgestellt, Hecken gepflanzt, die dem Platz Rahmen und Form gaben. Dennoch ergab sich etwas Formloses, wie Bezirksvertreterin Eva Kesseler berichtet: ein Trampelpfad über eine Rasenfläche. Wie immer bei Trampelpfaden sind sie unverwüstlich und unsperrbar, und so beschloss die Bürgergemeinschaft in Zusammenarbeit mit der CDU, den Trampelpfad nach dem Vorbild der anderen Wege zu befestigen und zu einem richtigen Wegstück zu machen. Der Antrag dazu wurde über die Bezirksvertretung Mitte auf den Weg gebracht. „Das war 2019“, sagt die CDU-Bezirkspolitikerin Stephanie Neukirchner.