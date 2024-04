Krefelder Tierexperten geben Auskunft Was zu tun ist, wenn man verletzte Wildvögel findet

„Wildvögel aufzunehmen ist sehr arbeitsintensiv. Sie müssen etwa alle zwei Stunden gefüttert werden, und wenn sie verletzt sind, brauchen sie Hilfe von Fachleuten, die auf Vögel spezialisiert sind“, sagt Schankat. Dem pflichtet der Krefelder Tierarzt Günter Huppert bei. „Viele Kollegen kennen sich mit Vögeln überhaupt nicht aus“, sagt er. Zudem seien die Tierärzte rechtlich nicht verpflichtet, Wildtiere zu versorgen, auch wenn es ethisch und moralisch betrachtet natürlich so sei, dass sie den Tieren helfen wollten. Doch da gebe es gleich mehrere Probleme. „Wenn so ein Wildvogel schwer verletzt ist, weil er etwa gegen eine Scheibe geflogen ist und sich den Flügel gebrochen hat, dann könnte man diesem sicherlich aufwendig helfen. Aber damit täte man diesem Tier kaum einen Gefallen, da es gegebenenfalls zeit seines Lebens nicht mehr richtig fliegen könnte. Zudem braucht man die Expertise, und die haben viele Tierärzte nicht. Das machen dann Fachkliniken in Düsseldorf oder Essen.“