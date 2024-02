Zahlen, Daten und Fakten zur Lage in Krefeld 221 Kita-Plätze wegen Personalmangels unbesetzt – was zu tun ist, wenn man keinen Kita-Platz bekommt

Krefeld · Allein 221 Kita-Plätze in Krefeld können nicht an Kinder vergeben werden, weil es an Personal fehlt: Obwohl die Stadt mit Hochdruck neue Kindertagesstätten baut, bleibt die Lage angespannt. Über die Bewerbungsverfahren und was man tun kann, wenn man keinen Kita-Platz bekommt.

02.02.2024 , 18:00 Uhr

Personalknappheit: Insgesamt gibt es in Krefeld 221 sogenannte „gesperrte Plätze“. Hier könnten Kinder betreut werden, praktisch ist es wegen fehlenden Personals aktuell nicht möglich. Foto: dpa/Monika Skolimowska