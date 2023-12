Weihnachten 2023 Was wir von den Quäkern über Weihnachten lernen können

Die Antwort haut einen erst mal um: Obwohl das Quäkertum eine kleine, durchaus fromme Kirche ist, antwortet Olaf Radicke, Krefelds einziger bekannter Quäker, auf die Frage, wie Quäker Weihnachten feiern: „Gar nicht. Feiertage sind nicht wichtig.“ Diese Worte stehen in scharfem Kontrast zu dem, was Weihnachten heute auch ist: ein Fest der Sichtbarkeit. Lichterketten, Engelfiguren – Deko allüberall bis hin zu den rot-weißen Zipfelmützen des Weihnachtsmannes, der bekanntlich eine Erfindung von Coca Cola ist. Adventszeit und Weihnachtsmarktseligkeit bilden mittlerweile ein eigentümliches Wohlfühlplateau, ein Spaß-Freude-Glauben-Feld, auf dem sich viele Gefühle tummeln: Spaß, Heiterkeit, die als Vorfreude auf Heiligabend auch offen sein kann für die Frohe Botschaft des Evangeliums. Kann, muss nicht. Es gibt jedenfalls eine Positivgestimmtheit, in der vom Feierabendprost bis zu adventlichem Ernst alles drin ist. Als Option.